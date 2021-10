Wie können Städte wie Ludwigshafen dem Problem der wild auf Gehwegen oder in Gebüschen herumliegenden E-Tretroller Herr werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun auch die SPD-Fraktion in Form einer Anfrage zur nächsten Stadtratssitzung am Montag, 25. Oktober. „Ziel der Anfrage ist es, eine Übersicht über die Anzahl der aktiven E-Scooter der verschiedenen Anbieter, die gemeldeten Probleme

...