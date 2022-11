Ludwigshafen. Am Dienstag ist eine illegale Bäckerei in Ludwigshafen geschlossen worden. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilte, kontrollierten Mitarbeiter des Bereichs öffentliche Ordnung die Bäckerei gegen 07.00 Uhr. Die Mitarbeiter teilten den Personen in der Bäckerei mit, verderbliche Lebensmittel aus den Räumen zu entfernen oder ordnungsgemäß zu lagern. Daraufhin wurde den Anwesenden erklärt, wie eine Gewerbeanmeldung beantragt werden muss. Im Anschluss wurden alle Zugänge verschlossen. Ende Oktober hatte die Stadt bereits zwei illegal betriebene Fladenbäckereien in Nord/Hemshof sowie eine in Friesenheim geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1