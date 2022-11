Mann bei Arbeiten in der BASF mit Salpetersäure verätzt

Ludwigshafen. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, hat sich ein Arbeiter am vergangenen Freitagnachmittag bei der BASF mit Salpetersäure verätzt. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Nord in Ludwigshafen. Der Mitarbeiter einer externen Firma kam bei Demontagearbeiten mit der Säure in Berührung.

Der Mann meldete sich erst am Mittwoch bei der werksärztlichen Ambulanz und musste wegen der Schwere seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung in einer umliegenden Klinik stationär aufgenommen werden.