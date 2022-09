Großer Rat sucht Material

Ludwigshafen. In der kommenden Kampagne feiert der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine ein närrisches Jubiläum. Unter dem Leitwort „66 Jahre närrisch zusammen in Lu“ sind dabei besondere Veranstaltungen geplant, wie die Fasnachter in einer Mitteilung informieren. „Wir wollen uns auf unsere Geschichte besinnen“, kündigt der Präsident des Großen Rates, Christoph Heller, an.

Eine Ausstellung soll das Motto illustrieren. „In den Räumen der Immobiliengesellschaft GAG werden wir eine Ausstellung zeigen, die Exponate aus 66 Jahren Großer Rat zeigen wird“, kündigt Heller an. „Unsere Bitte an alle Narren dieser Stadt: Habt Ihr Material wie Orden, Kappen, Plakate, Fotos oder Hefte? Dann her damit!“, fordert Heller auf. „Je älter, desto besser. Wir sind dabei, die Ausstellung vorzubereiten“.

Keine Garantie für Rückgabe

Der Jahresorden der Kampagne 1986/87 stellt einen Brunnen dar. © Großer Rat

Auch historisches Material aus den Mitgliedsvereinen werde genommen und gezeigt. Die Rückgabe könne der Große Rat leider nicht garantieren. Um die Sammlung der Ausstellungsstücke kümmert sich Vizepräsident Horst Fischer. Er ist telefonisch unter 0151/55 44 33 57 oder per E-Mail an vizepraesident@grosser-rat-lu.de erreichbar.

Als Beispiel für ein Ausstellungsstück präsentiert der Große Rat die Jahresorden der Kampagne 1986/87 für den Großen Rat und die angeschlossenen Vereine. Jeder Verein bekam damals eine Stele des Stadtteilbrunnens im Friedenspark im Miniaturformat als eigenen Orden. Zusammengestellt auf einem Sockel stellten alle Orden gemeinsam den Stadtteilbrunnen dar. red