Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Ludwigshafen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es handelt sich um einen Betrieb, der mineralische Düngemittel herstellt. Der Schaden belaufe sich auf mindestens eine Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmittag. Nach weiteren Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei ging der Brand der Fabrikationshalle

...