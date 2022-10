Gericht erklärt sich

Ludwigshafen/Frankenthal. Nach der überraschenden Haftentlassung des wegen Vergewaltigung und Mordes an einer 17-Jährigen verurteilten Ludwigshafeners hat am Freitag das Frankenthaler Landgericht Stellung bezogen. Die vom Oberlandesgericht Zweibrücken gerügte Verfahrensverzögerung wird damit begründet, dass die Kammer möglichst vielen Beteiligten die Teilnahme an den Verhandlungstagen habe ermöglichen wollen, so eine Sprecherin. Personalengpässe oder eine Überlastung der Kammer hätten nicht vorgelegen. Der 19-Jährige ist ohne Auflagen auf freiem Fuß. Die Polizei habe aber Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit getroffen, teilte eine Sprecherin mit. jei

