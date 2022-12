Gebühren zum Teil verdoppelt - Parken in Ludwigshafen wird teurer

Wer mit seinem Auto in der Ludwigshafener Innenstadt parken will, der muss künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. In seiner Sitzung am Montag hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, die Gebühren für das gesamte Stadtgebiet anzuheben - für die City besonders kräftig. Die Gebühr in den mit Parkautomaten bewirtschafteten Bereichen im Stadtgebiet beträgt künftig 50 Cent je

...