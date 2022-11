Erster Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen eröffnet

Milde Temperaturen, Sonne und ein geschichtsträchtiges Datum: Die Eröffnung des Ludwigshafener Weihnachtsmarkts am 9. November war von ungewöhnlichen Umständen begleitet. „Ein paar Tage später hätte auch nicht geschadet“, sagt „Matze“, der am Berliner Platz seine „Mandelhütte“ betreibt. „Weihnachtlich“ sei es noch nicht, und 11 Uhr am Morgen nicht der günstigste Zeitpunkt. „Gott sei Dank“ gebe

...