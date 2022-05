Ersatz für Stadtlauf im Südweststadion

Ludwigshafen. Ein Bambinilauf, ein Inklusionslauf, Schülerläufe und mehr sind bei dem neuen Lauffestival „LU läuft im Südweststadion“ am 16. Juli im Programm. Der Ludwigshafener Sportverband (LSV) und der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt Ludwigshafen, die das Festival organisieren, versprechen ein Angebot für die ganze Familie, heißt es in einer Ankündigung der Stadt. „Ob jung oder alt, Einsteigerin oder fortgeschrittener Läufer – für jeden gibt es das passende Angebot. Wir freuen uns, viele sportbegeisterte Menschen am 16. Juli in unserem Stadion begrüßen zu können“, sagt Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck.

Erster Startschuss um 15.30 Uhr

Der erste Startschuss fällt für die Laufbegeisterten um 15.30 Uhr: Dann beginnt der Inklusionslauf über 1 000 Meter. Menschen mit und ohne Behinderung laufen zweieinhalb Runden im Südweststadion in der Erich-Reimann-Straße im Stadtteil Süd. Vor allem der Inklusionslauf liege der Oberbürgermeisterin am Herzen, heißt es in der Mitteilung. Dieser passe auch wegen der Special Olympics im kommenden Jahr in die Stadt, bei denen Ludwigshafen einer der Gastgeber sein wird.

Kurz darauf folgt der Bambinilauf mit 600 Metern Länge für Kinder unter sechs Jahren. Diese Strecke müssen die Kleinen ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten bewältigen können, heißt es in der Ausschreibung.

Eine etwas längere Strecke haben die Altersklassen U10 bis U16 vor sich, die bei den Schülerläufen 1000 Meter zurücklegen müssen. Ab 19 Uhr stehen dann die 3 000- und die 5 000-Meter-Läufe auf dem Plan. Schülerinnen und Schüler der Altersklassen U14 und U16, die sich diese Strecken zutrauen, dürfen auch bei diesen Läufen für die Erwachsenen starten.

Startgebühr wird gespendet

Die Startgebühr für die Läufe wird laut Angaben der Stadt zu 100 Prozent an ein Projekt gespendet, das Menschen hilft, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Die Startplätze beim Inklusions- und Bambinilauf sind kostenfrei. Die Gebühr für Schülerläufe beträgt zwei Euro, die Teilnehmenden der längeren Läufe zahlen vier Euro. „Die Startgebühr beinhaltet die Teilnahme am Lauf, die elektronische Zeitnahme, eine Urkunde zum Ausdrucken, ein Freigetränk sowie ein Überraschungspräsent“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Das Festival soll ein Ersatz für den Stadtlauf sein, der auch in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Interessierte können sich online auf www.lu-laeuft.de anmelden – Anmeldeschluss ist der 10. Juli. Allerdings könne ein vorzeitiger Anmeldeschluss aus organisatorischen Gründen erforderlich sein.

