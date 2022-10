Ludwigshafen. Ein ehrlicher Finder hat am Freitag in Ludwigshafen einen Geldbeutel mit 3700 Euro bei der Polizei abgegeben. Wie die Beamten mitteilten, entdeckte der 46-Jährige die Geldbörse in der Schlossstraße, fuhr direkt zur nächsten Polizeiwache und übergab das Geld. Zeitgleich melde sich eine 61-Jährige bei der Polizei und wollte den Verlust von 3700 Euro melden. Das Bargeld wurde im Anschluss in der Wache der Frau übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1