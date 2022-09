Betrunkener Autofahrer verursacht drei Unfälle auf dem Heimweg nach Ludwigshafen

Ludwigshafen. Gleich drei Unfälle hat ein betrunkener Autofahrer auf seinem Heimweg nach Ludwigshafen verursacht. Am Samstagabend geriet der 46-Jährige zunächst auf der Autobahn 65 bei der Anschlussstelle Ruchheim/Mutterstadt gegen die Leitplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Mutterstadt krachte er gegen einen Stromkasten und zerstörte ihn vollständig. Wieder setzte der Mann seine Fahrt fort. In Ludwigshafen beschädigte er beim Einparken ein anderes Auto. Polizisten trafen ihn in seiner Wohnung zunächst schlafend sowie "stark alkoholisiert" an, wie es weiter hieß. Nun erwarten ihn Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

