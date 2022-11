Ludwigshafen. Bei einem Unfall im Werksteil Süd der BASF in Ludwigshafen hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Arbeiter verletzt. Nach Angaben des Unternehmens benetzte sich der Mann am Unterarm mit heißer Kunststoffschmelze und zog sich Verbrennungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst der BASF wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Wie die BASF mitteilt, wurden die zuständigen Behörden informiert.

