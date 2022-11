Ludwigshafen. Aufgrund einer geplanten Revisionsmaßnahme an einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen kann es in der kommenden Woche zu Fackeltätigkeiten kommen. Diese können nach Angaben des Unternehmens mit sichtbarem Feuerschein und Lärmentwicklung verbunden sein. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen finden Sie unter basf.com/fackel.

