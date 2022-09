Gegenstände aus Wohnmobil in Ludwigshafen gestohlen

Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, circa 18 Uhr und Samstag, circa 18.30 Uhr in ein abgestelltes Wohnmobil in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter diverse Gegenstände aus dem in der Carl-Bosch-Straße abgestellten Wohnmobil entwendet. Im Rahmen der Spurensuche konnten mehrere mögliche Spurenträger vor Ort sichergestellt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/9630 in Verbindung zu setzen.