Lampertheim. Flächendeckende Testmöglichkeiten sind laut Lampertheimer Stadtverwaltung neben dem Impfen ein Kernelement bei der Bekämpfung des Corona-Virus. Aus diesem Grund könnten sich seit Anfang März alle deutschen Staatsbürgerinnen und -bürger auch ohne Symptome mindestens einmal pro Woche mittels Schnelltest auf Corona testen lassen. „Wir sind froh und dankbar, dass wir in Lampertheim einige und auch zentral gelegene Testmöglichkeiten haben“, erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer via Pressemitteilung.

„Besonderer Dank gilt hier den Ärztinnen und Ärzten sowie den Apotheken, die diese wichtige Aufgabe übernehmen“, so Störmer weiter. „Nur so haben wir langfristig die Chance, Stück für Stück in den gewohnten Alltag zurückzukehren“, unterstreicht der Verwaltungschef. Die Bürgertests seien in Lampertheim an folgenden Stellen möglich:

HNO Zentrum Lampertheim: Kaiserstraße 34. Vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 06206/95 29 92. Internetseite: www.hno-arzt-lampertheim.de. Testzeiten sind Mittwoch und Freitag von 11.30 bis 13 Uhr oder nach Absprache. Sondertermin am 1. April (Gründonnerstag) von 9 bis 15 Uhr.

Praxis Dr. Simone Bracht-Wittler: Ernst-Ludwig-Straße 30. Terminvereinbarung unter Telefon 06206/33 00. E-Mail: Corona-Test@Bracht-Wittler.de. Internetseite: www.bracht-wittler.de. Testzeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr sowie Freitag von 8 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Außerdem wird auch samstags von 10 bis 14 Uhr getestet (oder nach Absprache).

Corona-Testzentrum Lampertheim: Kaiserstraße 28a (im Schiller-Café). Terminvereinbarung vorzugsweise über das Onlinebuchungsportal auf der Internetseite www.apo-schnelltest.de/testzentrum-lampertheim oder Telefon: 0176/37 61 15 28. Testzeiten sind Montag bis Freitag, 8 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr; Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr,

Die Auflistung der Testmöglichkeiten in Lampertheim ist auch auf der Internetseite der Stadtverwaltung zu finden. red

