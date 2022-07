Hofheim. In die derzeitigen zahlreichen Charity-Aktionen zugunsten ukrainischer Flüchtlinge reiht sich der am Samstag, 16. Juli, vorgesehene Hofheimer Spendenlauf ein.

„Wir laufen für die Ukraine“ heißt das Motto des Benefizlaufs, deren Details die Verantwortlichen aus den Reihen des Turnvereins, des Supermarathonclubs Annabelle und des Landfrauenvereins vorstellten. Den Anstoß gab Alexander Rank, der wiederum von einem Hofheimer Bürger auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht wurde. Im Turnverein und dem Supermarathonclub Annabelle stieß Rank sofort auf offene Ohren, zumal beide Vereine mit dem von ihnen seit Jahren organisierten Volkslauf und Silvesterlauf über reichlich Erfahrung in der Durchführung solcher Angebote verfügen. Der Hofheimer Spendenlauf stellt quasi eine Mixtur aus diesen beiden Läufen.

Um 15.10 Uhr startet der Kinderlauf über 1000 Meter auf der Rundlaufbahn im Stadion. Ein Euro beträgt die Meldegebühr. Unmittelbar davor werden um 15 Uhr die Fünf- und Zehnkilometerläufer auf den Rundkursen Hofheimer Gemarkungsgebiet geschickt. Auch Walker sind willkommen. Fünf Euro beträgt die Startgebühr für alle Teilnehmer ab zwölf Jahren, die natürlich von den Läuferinnen und Läufern um weitere Spenden aufgestockt werden kann.

Um den äußeren Rahmen kümmern sich die Laufexperten der TVH-Leichtathletikabteilung und des Supermarathonclubs Annabelle, während der Landfrauenverein im Vorfeld eifrig Kuchen backt und diesen am Laufevent verkauft. Auch dieser Erlös fließt in die Spendensumme. „Die Spende soll direkt ankommen,“ versichert Ortsvorsteher Alexander Scholl, der ebenfalls mitlaufen wird. Wie beim Silvesterlauf wird auf eine Zeitnahme verzichtet, „die Sache steht im Vordergrund“ beim Freizeit- und Spendenlauf, so dass es die Teilnehmer stressfrei angehen lassen können. Gerade in Anbetracht der Wetterprognose, die einen glühend heißen Samstag verspricht, rückt der Wettkampfcharakter in den Hintergrund.

Reichlich Wasser steht für die Läuferinnen und Läufer während des Laufs jedenfalls zur Verfügung, die Teilnehmer des Kinderlaufs erhalten sogar eine Urkunde, wie Nicole Bittmann (TVH) ankündigt. Die komplette Strecke ist markiert und gesichert, Anmeldungen sind am Lauftag ab 14 Uhr im Sportpark möglich.

Um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, besteht anschließend die Möglichkeit, im Biergarten des angrenzenden Vereinsheim des Fußballvereins noch zu verweilen, der eigens früher öffnet. Jetzt hoffen die Organisatoren noch auf reichlich Teilnehmer, auch von der Nibelungenschule, damit eine ordentliche Spendensumme zusammenkommt. fh