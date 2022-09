Wertvolle Hilfe

Lampertheim. Im Juni hatte die Bürgerstiftung Lampertheim der Lampertheimer Tafel bereits 500 Euro gespendet. Nun übergaben Ela Liermann und Erich Maier von der Bürgerstiftung der Tafel eine weitere Spende in Höhe von 500 Euro. Die nun insgesamt 1000 Euro kommen für die Tafel wie gerufen. Inflation, fehlende Waren, hohe Energie- und Spritkosten machen es den Tafeln überall in Deutschland nicht leicht, ihren sozial wichtigen Aufgaben gerecht zu werden. Zurzeit kommen so viele Menschen wie nie zuvor zur Tafel. „Gerade in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist und immer mehr Menschen wirtschaftlich in Not geraten, ist es der Bürgerstiftung Lampertheim wichtig, soziale Einrichtungen wie die Tafel zu unterstützen“, betonen Ela Liermann und Erich Maier.

Die Bürgerstiftung Lampertheim dient dem Gemeinwohl der Bürger Lampertheims. So gehört laut Satzung unter anderem die Unterstützung von „hilfsbedürftigen Personen“ zum Stiftungszweck, erläutern Liermann und Maier. Die Hilfsbedürftigkeit vieler Menschen, die an der Armutsgrenze leben, spiegelt sich in der Tafel besonders deutlich, erklärt Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin Diakonisches Werk Bergstraße. Im Namen aller ehrenamtlichen Helfer und auch der Tafelkunden bedankt sie sich herzlich für die großzügige Spende.

Nicht nur finanziell stößt die Tafel an ihre Grenzen, sondern auch im Hinblick auf den Ansturm auf die Tafel. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht, und „wir müssen nun leider auch eine Warteliste einführen“, erläutert Weber-Schäfer. Die ehrenamtlichen Helfer seien in den vergangenen Monaten und Wochen in ihrem Engagement über sich hinausgewachsen, um möglichst vielen Menschen aus Lampertheim und Umgebung helfen zu können. So werden mehr als 500 Personen unterstützt, über 200 von ihnen sind Kinder.

Die Unterstützung von der Bürgerstiftung sei ein großer Ansporn, sich immer wieder in die sozial wichtige Aufgabe einzubringen, so Weber-Schäfer hervor. Die Bürgerstiftung hat auch in der Vergangenheit schon die Tafelarbeit und das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter gewürdigt, zum Beispiel mit der „Courage-Auszeichnung“.

Neben der Geldspende übergab die Bürgerstiftung auch selbst gestaltete Tragetaschen an die Tafel, die nachhaltig bei der Ausgabe verwendet werden können. Die Taschen sind aus recyceltem Material gefertigt und können auch gewaschen werden. Darüber freuen sich die Ehrenamtlichen bei der Tafel besonders, denn ihnen allen ist es wichtig, Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement zu verbinden. red