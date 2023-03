Unterwegs mit Mülltüten und Greifzangen

Hüttenfeld. Am Samstag, 4. März, findet rund um Hüttenfeld die von der Stadt Lampertheim initiierte Aktion „Saubere Gemarkung“ statt. Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg, der die Aktion in Hüttenfeld seit Jahren organisiert, hat sich im Vorfeld mit Vereinen und Institutionen in Verbindung gesetzt und um Unterstützung gebeten – und viele positive Rückmeldungen erhalten.

Die Sportschützenabteilung der SGH hat eine Gruppe von 17 Teilnehmern angemeldet und das Litauische Gymnasium möchte sich sogar mit 30 Helfern beteiligen. Wer mithelfen möchte, kann sich bei Karl-Heinz Berg, Telefon 06256/482 oder bei Helmut Günther, Telefon 06256/428 anmelden. Und auch ohne Anmeldung sind helfende Hände am Samstag ab 9 Uhr auf dem Sportplatz „Am Hegwald“ willkommen. Neben geeigneter Kleidung bitten die Veranstalter darum, Arbeitshandschuhe und Warnwesten mitzubringen. Hilfreich seien auch Eimer und Bollerwagen. Eine begrenzte Anzahl von Greifzangen stehe zur Verfügung.

Bauhof sammelt den Müll ein

Am Samstag sind viele Freiwillige mit Müllsäcken unterwegs. © K.Schollmaier

Dass viel zu tun ist, zeige sich bei einem Spaziergang in der Natur und entlang der Landstraßen rund um Hüttenfeld. Dabei sei das Spektrum des illegal entsorgten Mülls groß: Papier, Flaschen, Autoreifen und Bauschutt. Die gefüllten Müllsäcke werden anschließend von den Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt Lampertheim eingesammelt und in einen großen Container gebracht.

Im Anschluss an die Aktion sind wie üblich alle Helfer zu einem Imbiss im Sportlerheim der SGH ein-geladen, der vom Sportverein organisiert wird. Auch das Preisschießen auf dem Schießstand findet wieder statt. gün