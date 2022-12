Überraschende Spende von 3000 Euro

Lampertheim. Im Namen des Inner Wheel Clubs Mannheim begrüßte Traudl Münch gemeinsam mit Präsidentin Virginie Kaufmann und Clubmitglied Irene Landrock die Tafelhelferinnen der Dienstagsausgabe bei der Tafel Lampertheim, die gerade ihre wohlverdiente Mittagspause eingelegt hatten. Sie überraschten alle mit einer großzügigen Spende von 3000 Euro.

Von Ilona Brunnengräber, Teamleiterin der Dienstagsausgabe, hatte Traudl Münch Anfang Oktober von den zunehmend größer werdenden Sorgen und Nöten der Tafel gehört. Sie erfuhr, dass die Tafel nicht nur finanziell, sondern auch im Hinblick auf den Ansturm der Kunden ihre Kapazitätsgrenze erreicht habe, und dass inzwischen sogar auch mal Waren zugekauft werden müssten. Ganz besonders betroffen seien die Clubmitglieder von der Tatsache gewesen, dass unter den Kunden der Tafel etwa 200 Kinder seien, erklärte Traudl Münch weiter.

Auf Grund all dessen habe der Club für seine Entscheidung nicht lange gebraucht, dieses Mal einen Teil der diesjährigen Einnahmen dem Tafelteam in Form einer Spende in Höhe von 2000 Euro zukommen zu lassen. Damit soll der Tafel geholfen werden, ihre finanziellen Herausforderungen ein Stück weit besser zu stemmen. Zusätzlich gab es on top noch einmal 1000 Euro, zweckgebunden für Weihnachtsgeschenke oder Weihnachtsartikel.

Ilona Brunnegräber und Dr. Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin Diakonisches Werk Bergstraße, bedankten sich unter dem Applaus aller Tafelhelferinnen für die großzügige und wichtige Unterstützung. Virginie Kaufmann, Präsidentin des Inner Wheel Clubs 2022/2023, lobte das Engagement der Tafel. „Es freut mich sehr, diese tolle Arbeit für die Menschen vor Ort unterstützen zu können, da uns besonders Kinder sehr am Herzen liegen.”

„Kleines Kaufhaus“ fest etabliert

Der Inner Wheel Club Mannheim veranstaltet seit einigen Jahren zweimal jährlich den Lampertheimer Hallenflohmarkt, dessen Erlöse ausschließlich sozialen Projekten zugutekommen. Das „Kleine Kaufhaus“, wie der Club seine Verkaufshalle inzwischen nennt, hat sich mittlerweile erfolgreich etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit. „Deshalb ist es uns immer wieder möglich, viele Projekte und Zustiftungen hier in Lampertheim zu fördern“, erklärte Virginie Kaufmann weiter.

Der nächste Frühjahr/Sommer-Flohmarkt findet am 13. Mai 2023 statt. red