Tier-Quarantänestation dringend nötig

Lampertheim. Die Ferienzeit und damit auch die sitzungsfreie Zeit in der Politik hat begonnen. Das bietet den politischen Parteien die Möglichkeit, sich über ihr kommunales und gewerbliches Umfeld zu informieren. CDU und Grüne haben sich am Montagabend gemeinsam auf den Weg gemacht. Diesmal war der Vogelpark das Ziel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon im vergangenen Jahr hatten die Parteien den Vogelpark mit seinem neuen Vorstand besucht. Jetzt konnten sich die Kommunalpolitiker von einigen Fortschritten auf dem beliebten Ausflugsgelände überzeugen. Die CDU war vertreten durch den Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb und den Fraktionsvorsitzenden Alexander Scholl sowie mehrere Stadtverordnete. Von Bündnis 90/Die Grünen hatten der Vorsitzende Helmut Rinkel und der Fraktionsvorsitzende Stefan Nickel mit mehreren Mitstreitern die Gelegenheit genutzt, sich über die aktuellen Themen des Vogelparks zu informieren.

Karl-Heinz Horstfeld übernahm die Begrüßung und betonte, dass der Verein eine schwierige Phase hinter sich habe. Glücklicherweise führe eine junge Generation den Vogelpark weiter und versuche, die lange Tradition zu erhalten. Vereinsvorsitzender Stephan German informierte umfassend über die momentane Situation vor Ort und die geplanten Maßnahmen. Seit 2019 werde umgebaut und man habe viele Gespräche mit den verantwortlichen Stellen geführt, um ein tragfähiges Konzept zu erstellen. Es gebe viele Vorschriften zur Erhaltung der Tiergesundheit, meinte German, die es dem Team nicht leicht machten, seine Ideen umzusetzen.

Dazu sei die Pandemie gekommen, die wesentliche Einnahmequellen abrupt versiegen ließ. In 2020 konnten keine Feste stattfinden. „Trotzdem konnten wir Spenden generieren und unsere geplanten Umbauten starten“, berichtet German. So ist der Spielplatz umgebaut worden. In die Geräte wurden 22 000 Euro investiert. Junge Familien mit Kindern sollen so animiert werden, bei Kaffee und Kuchen ihre Freizeit im Vogelpark zu verbringen. „Dazu gehört auch ein Kinderprogramm, berichtet German. Man habe alle Kindergärten informiert. Der geplante Rundweg mache ebenfalls Fortschritte. Mittlerweile seien hier alleine 100 Kubikmeter Erde bewegt worden. Dazu komme die Verarbeitung von zwölf Tonnen Beton.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schwierig sei immer noch die Lage bei der Tierhaltung. Grundvoraussetzung für eine Genehmigung sei die Errichtung einer Tier-Quarantänestation. Die soll etwa 50 000 Euro kosten, wobei mittlerweile 25 000 Euro durch Spenden zusammengekommen sind. Dann könnte man wieder den Tierbereich besuchen, führt German aus. Der künftige Schwerpunkt soll nicht auf Exoten, sondern auf heimischen Nutztieren liegen.

Konzertreihe geplant

Kulturelle Veranstaltungen und Festivitäten stehen momentan ganz oben auf der Agenda des Vereins. Schon zu Ostern habe man mit Verteilung von Ostergaben angefangen. Auch eine Weinprobe wurde organisiert. Und Schüler haben vor den Sommerferien ihre Abschlussfeiern im Park veranstaltet. Dazu kommen aktuell sechs Konzerte mit regionalen Bands (wir haben berichtet). Am 6. August geht es los. Der Eintritt kostet 8 Euro. Der Vorverkauf ist mittwochs ab 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr auf dem Vereinsgelände.

Franz Korb fragte am Ende nach dem Stand der geplanten Wasserleitung. German konnte hierzu keine genaueren Informationen geben. „Letztendlich müssen Baumaßnahmen in unser Besucherprogramm passen“, erklärte der Vorsitzende.