Theater für die Tafel

Lampertheim. Ein kleines, aber sehr aktives Team wurde vor der Tafelausgabe von Robin Vollhardt von der Hofheimer Theatergruppe „Die Krautstorze“ überrascht. Im Namen der Theatergruppe übergab Vollhardt einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an das emsige Tafelteam.

Viele von ihnen sind Fan der Theatergruppe, umso größer war die Freude, dass die Darsteller auch an die Menschen bei der Tafel denken. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und spielen mit großer Freude Theater. Die Einnahmen aus den Aufführungen spenden wir, um soziale Einrichtungen zu unterstützen. Die Tafel hat es im Moment besonders schwer: gestiegene Preise, ein großer Andrang und weniger Lebensmittelspenden. Da schien es uns sinnvoll, einen Beitrag zu leisten“, führt Vollhardt aus. Das emsige Treiben in der Tafel und der Teamgeist imponierte Robin Vollhardt. Alle seien mit Freude dabei, betonen die ehrenamtlichen Teamleiterinnen Gaby Pietraß und Britta Mathis. Allerdings sei das Donnerstagsteam der Tafel zurzeit dünn besetzt und so würden sie sich über neue Mitstreiter freuen. Man könne sich sowohl vormittags bei der Warenvorbereitung als auch nachmittags bei der Warenausgabe für jeweils vier Stunden einbringen.

Es gebe in der Tafelarbeit immer wieder Neues zu entdecken und man könne ganz konkret Menschen helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Wer ein Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich für einen Schnuppertermin bei der Tafelkoordinatorin Dr. Ute Weber Schäfer, Telefon 0151/22 54 51 14 oder per Mail an ute.weber-schaefer@dw-b.de, melden. red