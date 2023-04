Teilnehmerrekord bei Ostereierjagd

Hüttenfeld. Pünktlich vor Ostern ging das 37. Ostereierschießen der SG Hüttenfeld zu Ende. Zum großen Abschluss am Palmsonntag war der Schießstand und auch das Sportlerheim „Am Hegwald“ sehr gut besucht. Die Stände waren beinahe durchgehend belegt, so dass die Teilnehmer teils Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. Um diese Zeiten zu überbrücken, hatten die Sportschützen allerdings mit einem Kuchenbuffet im Sportlerheim bestens vorgesorgt. Dort wurden die Gäste von den Müttern der Jungschützen mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Vom Beginn der Veranstaltung am Vormittag bis zum Abend hin wurde das Café im Sportlerheim ausgiebig genutzt. Dabei hatten die Sportschützen auf dem Schießstand den ganzen Tag alle Hände voll zu tun, ihre Besucher bei der Ostereierjagd zu betreuen. 167 Teilnehmer zählten die Schützen am Ende des Tages und deren Ausbeute kann sich durchaus sehen lassen: Insgesamt 1980 bunte Ostereier und 104 Überraschungseier wurden alleine an diesem Tag für erfolgreiche Treffer ausgegeben und werden sicher in vielen Osternestern ihren Platz finden.

Überrascht waren Hüttenfelds Schützen, wie viele Kinder und Jugendliche sich auf die Jagd nach den bunten Ostereiern machen wollten. Sie wurden von der Schützenjugend auf dem Schießstand umsorgt, die ihnen den Umgang mit dem Lichtgewehr erklärten und zu möglichst vielen Treffern verhalfen. Allerdings war zeitweise eine Warteliste zum Lichtschießen erforderlich, um einen geordneten Ablauf gewährleisten zu können. Das war aber für die Mädchen und Jungen kein großes Problem, winkten ihnen doch schon die vielen bunten Ostereier als Belohnung. Zudem konnten sie mit vier Treffern ins Schwarze ihre Ostereier gegen ein schokoladiges Überraschungsei eintauschen, was vor allem von den Kindern, aber auch von vielen Erwachsenen immer wieder gerne in Anspruch genommen wurde.

Insgesamt nahmen in diesem Jahr an den fünf Schießtagen 284 Schießsportinteressierte – so viele wie noch nie zuvor – an dem Hüttenfelder Jedermannschießen teil. Mit 4416 Treffern bricht damit das diesjährige Ostereierschießen zwar keinen Rekord, geht aber trotzdem als eines der besten in die Geschichte des Ostereierschießens in Hüttenfeld ein.

Abteilungsleiter Helmut Günther war nach getaner Arbeit stolz auf seine Helferinnen und Helfer, die eine solche Veranstaltung erst möglich gemacht hatten. Insbesondere Hüttenfelds Jugendschützen waren fast pausenlos im Einsatz und erhielten dafür auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern großes Lob.

Nachdem nun die größte eigene Veranstaltung der Sportschützen beendet ist, laufen bereits die Planungen für das Maifest der Sportgemeinde Hüttenfeld auf Hochtouren. Am Montag, 1. Mai, wollen die Sportschützen dann vielerlei Spiele für Kinder und Jugendliche auf dem Sportgelände anbieten. gün