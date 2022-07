Mannheimer Morgen Plus-Artikel Festival So war "Tanz der Bässe" in Lampertheim

Tausende Besucher konnten am Samstag in Lampertheim die Rückkehr des Festivals "Tanz der Bässe" feiern. Abgesehen von Blasen an den Füßen mancher Frauen und Männer verlief alles reibungslos.