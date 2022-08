Als Dankeschön lockt ein blaues T-Shirt

Ludwigshafen. „Wir schaffen was“: So lautet das Motto am 17. September, wenn sich Bürger, Vereine und Unternehmen in Ludwigshafen an die Arbeit machen. Mit mehr als 70 Projekten beteiligt sich die Chemiestadt erneut am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Äpfel schälen im Maudacher Bruch, Ausschenken bei der Ruchheimer Kerwe, Zäune reparieren an der Vogelstation – das Spektrum für Engagement ist beträchtlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Über 1500 Freiwillige haben sich bereits angemeldet“, vermeldete Susanne Ziegler, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, den Zwischenstand. Damit wird man aller Voraussicht nach sogar leicht über dem langjährigen Durchschnittswert liegen. Als Rekordjahr gilt 2018 mit 7500 Teilnehmern in der gesamten Metropolregion. Den Freiwilligentag gibt es seit 2008 alle zwei Jahre. An der vergleichbaren Veranstaltung des Landes Rheinland-Pfalz, die in den dazwischen liegenden Jahren stattfindet, hat sich Ludwigshafen 2019 beteiligt.

Hilfe wird benötigt

Zu den bisher 73 angemeldeten Projekten für den 17. September gehört auch die Aktion von Johannes Grassl. Der Schatzmeister des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ will mit seinen Helfern „Erinnerungen aufpolieren“. Mehr als 300 Steine sind stadtweit in das Pflaster eingelassen. Sie sollen an die Verfolgten des NS-Systems erinnern. Dafür, wie das Putzen der zum Nachdenken anregenden Mahnmale funktioniert, gibt es eine „halbseitige Anweisung“, sagt Grassl. Die Reinigung sei nicht einfach. Noch sucht er weitere helfende Hände.

Bedarf herrscht auch in der Nördlichen Innenstadt, verrät Ortsvorsteher Osman Gürsoy. „Frische Farbe“ soll in den Friedenspark gebracht und Malerarbeiten im Kinderhort Don-Bosco-Haus durchgeführt werden. „Schöne Töne im Hemshof“, eines von mehreren musikalischen Projekten, braucht wiederum Musiker, die im DSK-Seniorenzentrum ehrenamtlich auftreten. Susanne Ziegler, die laut Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck „nicht locker lässt, bis wirklich jeder mitanpackt“, nennt weitere Aktivitäten mit Bedarf: Am Haus der Begegnung in Mundenheim werden Hochbeete angelegt, im Garten des Wilhelm-Hack-Museums fehlen noch 15 Mitstreiter für Urban Gardening, auf dem Ludwigsplatz werden Bänke gestrichen, und „fleißige Handwerker“ sind in der Kita Lukaskirche willkommen. Zehn freie Plätze gibt es außerdem in Oggersheim, wo im Rahmen des World Cleanup Day an Weihern aufgeräumt wird.

Anmeldungen sind telefonisch möglich (0621/504-2007) oder per Email: susanne.ziegler@ludwigshafen.de. Eine Übersicht aller Projekte gibt es unter www.wir-schaffen-was.de. Jeder Mitwirkende erhält als Zeichen der Wertschätzung das berühmte „blaue Shirt“.