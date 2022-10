Nach dem soliden Saisonstart in der 3. Bundesliga Nord ruft Uwe van gen Hassend schon mal das nächste Etappenziel für das erste Herrenteam des TTC Lampertheim aus. „Beim Heimspiel gegen den SVH Kassel am 6. November wollen wir unser Punktekonto auf 5:5 ausgleichen“, sagt der TTC-Vorsitzende. Das Kuriose an dieser Einschätzung: Der TTC steht aktuell noch bei 2:2 Zählern. Weiß der 61-Jährige

