Schöne Bescherung

Hüttenfeld. Anlässlich seines 50. Vereinsjubiläums bereitete der Verein der Vogelfreunde Hüttenfeld vier befreundeten Vereinen noch rechtzeitig vor Weihnachten eine große Bescherung: Der Lampertheimer Vogelpark, das Tierheim Lampertheim, die Hüttenfelder Jugendfeuerwehr sowie die Tischtennisjugend der SG Hüttenfeld (SGH) erhielten im Rahmen einer offiziellen Übergabe im Feuerwehrhaus Spenden in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie bereits in der Mitgliederversammlung der Vogelfreunde verkündet wurde, ist der Verein derzeit finanziell so gut aufgestellt, dass der Vorstand um die erste Vorsitzende Madlen Winkler beschloss, anlässlich des Vereinsjubiläums, das im vergangenen Jahr coronabedingt nicht gefeiert werden konnte, Gelder für einen guten Zweck zu spenden.

Da Vögel dem Verein besonders am Herzen liegen, erhielt der Vogelpark Lampertheim mit 1000 Euro den Löwenanteil der Spenden. Wie die zweite Vorsitzende des AZ-Vogelparks, Sandra Gogolok, bei der Spendenübergabe sagte, soll das Geld in erster Linie für eine Quarantänestation im Vogelpark verwendet werden. Eine solche Station ist nicht nur essenziell für die Aufnahme neuer Tiere, sondern auch eine Voraussetzung dafür, dass der Tierbereich für die Öffentlichkeit wieder geöffnet werden darf, erklärte Gogolok. Für das Team des Lampertheimer Vogelparks rückt damit die erhoffte Wiedereröffnung im kommenden Jahr einen Schritt näher.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tierheim Vielen fehlen Zeit und Geld Mehr erfahren

Auch für die Bewohner des Lampertheimer Tierheims gab es ein Weihnachtsgeschenk von den Hüttenfelder Vogelfreunden: Mit der Spende in Höhe von 500 Euro will das Team um Annette Maring, erste Vorsitzende des Tierheims, der Witterung entsprechende Körbe für die Tiere kaufen. Ein Wasserschaden in den Räumlichkeiten des Tierheims stellt eine zusätzliche Belastung für den Verein dar, weshalb er umso mehr auf Spenden angewiesen ist.

Für Freizeit und Ausflug

Dankbar für jeweils 500 Euro zeigten sich auch die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenfeld und der Tischtennissparte der SG Hüttenfeld. Mit der Spende der Vogelfreunde planen die beiden Hüttenfelder Vereine, ihre Sommerfreizeiten im kommenden Jahr zu finanzieren. Während die Feuerwehr im Sommer wieder zu ihrem beliebten Zeltlager aufbrechen wird, planen die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung einen Jugendausflug im Juni, zu dem bereits 13 Anmeldungen eingegangen sind. Das übrige Geld wollen die Sportler für Übungsleiterstunden für das Nachwuchstraining verwenden.

Glücklich darüber, die befreundeten Vereine unterstützen zu können, überreichte Birgit van Beek, Rechnerin der Vogelfreunde, die Schecks an die Verantwortlichen. Sie erklärte, dass die Vogelfreunde in den vergangenen Jahren gerade durch die Hüttenfelder Kerwe hohe Einnahmen generieren konnten, während sich Ausgaben sehr im Rahmen hielten. Da die Vogelfreunde mittlerweile keine eigenen Vögel mehr haben, nutzt der Verein seine Mittel derzeit in erster Linie für die Anschaffung von Nistkästen, deren Befestigung und Pflege die Hauptaufgabe der Vogelfreunde ist. gün