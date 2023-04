Reiter zeigen ihre Klasse

Lampertheim. Der Reit- und Fahrverein Lampertheim hat am Wochenende ein Dressurturnier bis zur Klasse S, der schwersten Klasse der Reiterei, veranstaltet. Nach dem guten Gelingen des Dressurturniers im Jubiläumsjahr und aufgrund der lobenden Worte der Teilnehmer im vergangenen Jahr, hatte der Verein beschlossen, auch in diesem Jahr wieder ein eigenes Dressurturnier zu veranstalten.

Aufgrund der geplanten Sanierung des Reithallendachs wurden diesmal keine Einsteiger- und Anfänger-Prüfungen in der Halle abgehalten, sondern nur Prüfungen für Amateure und Profis ausgeschrieben. Das komplette Turnier fand im Freien auf dem Springplatz statt, der dafür mit einem großen Dressurviereck ausgestattet war.

Wetter spielt nicht ganz mit

Im Vorfeld mussten die Startplätze begrenzt werden, damit die ausgeschriebenen Prüfungen nicht zu voll besetzt wurden. Insgesamt hatten sich knapp 250 Teilnehmer für das Turnier angemeldet. Allerdings waren die Wetterbedingungen an beiden Tagen nicht optimal, da das Wetter recht kalt, unbeständig und leicht regnerisch war. Dennoch ging ein Großteil der gemeldeten Teilnehmer an den Start, so dass den Zuschauern gute Dressurleistungen dargeboten wurden.

Erfolgreichste Teilnehmerin des Reitturniers war Roxana Mohr von den Pferdefreunden Fröhnerhof, die mit ihrem Pferd Norando eine M- und S-Dressur gewinnen konnte und in der Prüfung St. Georg Special den fünften Platz belegte.

Diese Prüfung gewann die Dressurreiterin Uta Gräf aus Weisenheim am Sand mit ihrem Pferd Bretton Lee. Sie war, neben der ebenfalls erfolgreichen Reiterin Wiebke Lippert, die im regionalen Dressursport bekannteste Teilnehmerin des Turniers.

Trotz der zum Teil widrigen Wetterbedingungen wurden die bestens präparierten Reitplätze und die gute Organisation des Turniers gelobt, die allen Teilnehmern optimale Voraussetzungen lieferten. Aufgrund des Wetters waren allerdings nicht allzu viele Zuschauer vor Ort.

Der Lampertheimer Verein hofft daher, dass am kommenden Wochenende bessere Witterungsbedingungen herrschen. Dann wird das Springturnier des Vereins ausgetragen, das ebenfalls bis zur Klasse S ausgeschrieben ist. red