Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lampertheim Planungen für Hessischen Familientag laufen auf Hochtouren

120 Gruppierungen beteiligen sich mit Aktionen an dem Großereignis in Lampertheim. So gibt es ein Orgelkonzert für Kinder und einen Funpark an der Schillerschule. Auch Ernie, Bert und Fernseh-Hund Keks werden zu Gast sein.