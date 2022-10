Orgelkonzert mit großer Bandbreite

Lampertheim. Das bekannteste Orgelstück überhaupt, Bachs d-Moll-Toccata, gespielt von Elke Völker, erklingt ebenso wie Smetanas Moldau, gespielt von Inge Hoppner. Dazu kommen Choräle zum Mitsingen und vom bekannten Lampertheimer Musiker Matthias Karb mit seiner genialen Stimme dargeboten, erklingt das bekannte „What a wonderful world“ – eine ganz große Bandbreite an Orgelliteratur bietet das Konzert an diesem Sonntag, 16. Oktober um 17 Uhr in der Lampertheimer Domkirche. Insgesamt 14 Organistinnen und Organisten beweisen ihr Können an der „Großen Blauen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kantorin Heike Ittmann hat alle orgelspielenden Menschen in Lampertheim gefragt, die sie kennt, oder die ihr von den Pfarrämtern genannt wurden – und 14 Organistinnen und Organisten haben zugesagt und freuen sich auf das Konzert. Auch hier ist die Bandbreite riesig: Von Menschen, die die Liturgie begleiten und das Orgelspiel als Hobby betreiben bis hin zur Konzertorganistin, katholisch und evangelisch. Es zeigt sich, wie groß das Interesse am Instrument Orgel ist.

Auch der Bürgermeister dabei

Es herrscht Vorfreude auf das Orgel-konzert in der Domkirche. © zg /oH

Zudem spielt auch Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer mit, der katholische Pfarrer Christian Rauch, der ehemalige Pfarrer der Lukasgemeinde, Sven Behnke, Ulrike Bergner, Thomas Braun, Katharina Eschenfelder, Beatrix Holz, Maria Karb, Winfried Lutz und Uwe Rauschelbach.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Porträt Charly aus Lampertheim findet immer den richtigen Sound Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kultur Konzert des Kammerchors Mehr erfahren

Eintrittskarten für das von cultur communal unterstützte Konzert sind zu acht Euro (ermäßigt fünf Euro) im Vorverkauf beim Rathausservice und an der Abendkasse erhältlich. red

Info: Orgelkonzert, Sonntag, 17 Uhr, Lampertheimer Domkirche