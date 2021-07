Mit der Rikscha unterwegs

Hofheim. Wie Ortsvorsteher Alexander Scholl (CDU) in der jüngsten Ortsbeiratssitzung angekündigt hatte, kommt die E-Rikscha am Wochenende 17./18. Juli nach Hofheim. Ziel ist es, interessierten Seniorinnen und Senioren eine rund 45-minütige Spazierfahrt durch den Stadtteil anzubieten.

Die Rikscha bietet Platz für zwei Personen, der Streckenwunsch ist innerhalb Hofheims frei wählbar und kann mit dem Fahrer individuell abgestimmt werden. Die Abholung erfolgt gerne auch zu Hause oder am einem vereinbarten Treffpunkt.

Extra-Angebot für Landfrauen

So bequem geht’s für Senioren am 17. und 18. Juli durch Hofheim. © fh

Folgende Startzeiten stehen zur Auswahl: am Samstag, 17. Juli, 16 , 17 und 18 Uhr sowie am Sonntag, 18. Juli, 14 , 15 und 16 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache möglich. Am Samstagvormittag wird die Rikscha zwischen 10 Uhr und 14 Uhr von den Hofheimer Landfrauen genutzt und steht deren Mitgliedern zur Verfügung.

Das Land Hessen hat zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) ein Projekt initiiert, bei dem Kommunen oder Senioreneinrichtungen gratis E-Fahrradrikschas und Spezialräder zur Verfügung gestellt werden. Das Stadtmarketing Lampertheim hat sich bei dieser Initiative erfolgreich beworben. Aktuell steht im Zeitraum von Ende Mai bis Ende August 2021 eine doppelsitzige E-Rikscha in Lampertheim kostenfrei zur Verfügung.

Wer Interesse an einer Rundfahrt hat, kann sich bei Ortsvorsteher Alexander Scholl unter Telefon 0179/7855035 oder per E-Mail an a-scholl@gmx.de anmelden. fh