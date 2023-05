Konfirmation in Hofheim

Hofheim. Der aktuelle Konfirmandenjahrgang der evangelischen Kirchengemeinde stellt sich am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr in der Friedenskirche im Gottesdienst der Gemeinde vor. Zwei Wochen später am Sonntag, 21. Mai, wird dann wiederum um 10 Uhr in der Friedenskirche der Konfirmationsgottesdienst gefeiert, der traditionell vom Evangelischen Posaunenchor musikalisch umrahmt wird. Zum abschließenden Dankgottesdienst am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr finden sich die Konfirmanden mit ihren Familien und Angehörigen erneut in der Kirche ein.

Folgende Jugendliche gehen in Hofheim zur Konfirmation: Finn Bauer, Lochgasse 4; Anna Becker, Bahnhofstraße 48; Maj Dörfler, Heinrichstraße 29; Laura Fuchs, Hohe Warth 7; Emma Götte, Frankfurter Straße 11, Bürstadt; Emily Kleber, Tilsiterstraße 1; Diana Künkel, Bahnhofstraße 100; Talea Thomas, Mittelriedstraße 11, Bürstadt; Leni Vranjkovic, Jakob-Carra-Straße 17; Daniel Weibert, Graf-von-Stauffenberg-Straße 5. fh