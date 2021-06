Herren der Bezirksoberliga siegen 6:0

Lampertheim. Die auf Landesebene befindlichen Mannschaften des TC RW Lampertheim (TCL) haben den Saisonstart durchweg verpatzt, alle Teams bezogen Niederlagen.

Die Hessenliga-Damen 40 schrammten im ersten Medenrundenspiel beim 2:4 gegen den TC Heusenstamm knapp an einem Unentschieden vorbei. Evi Wegerle (6:2/6:1) konnte als einzige Spielerin ihr Einzel gewinnen. Martina Baum (3:6/6:3/9:11) erkämpfte sich nach verlorenem ersten den zweiten Satz und hatte beim Stand von 9:8 schon einen Matchball für sich. Leider konnte sie diesen nicht verwandeln und verlor den Matchtiebreak mit 9:11. In zwei Sätzen mussten sich Petra Concelli (1:6/0:6) und Annette Schmitt (2:6/3:6) ihren Gegenübern geschlagen geben. Martina Baum und Annette Schmitt (7:5/6:4) konnten ihr Doppel in zwei Sätzen für sich entscheiden. Nur knapp unterlag die Paarung Petra Coconcelli und Evi Wegerle (6:4/4:6/5:10) im Matchtiebreak. Bei BW Bad Soden 2 unterlagen die Damen 50 in der Gruppenliga mit 3:6. Nach den Einzeln stand es bereits 2:4 gegen die Gäste. Nur zwei siegreiche Doppel hätten die Wende gebracht, was allerdings nicht gelingen sollte. Für die Gäste spielten Marion Martin (6:3/6:3), Karin Götz (4:6/3:6), Heike Kohler (3:6/3:6), Brigitte Stass (6:7/4:6), Petra Hill (6:1/6:4), Gerda Bach (6:4/0:6/8:10) und die Doppel Götz/Hill (4:6/5:7), Martin/Bach (4:6/2:5) sowie Kohler/Stass (6:1/6:2).

Die 2:7-Niederlage der Herren 50 in der Gruppenliga beim STV Hochheim bahnte sich bereits in den Einzeln an. Allzu überlegen agierten die Gastgeber. Lediglich Jörg Groß (6:4/6:2) brachte sein Einzel durch. Ansonsten unterlagen Jochen Bihl (3:6/7:6/8:10), Michael Wagner (2:6/1:6), Christian Becker (1:6/2:6), Frank Ruckteschler (2:6/2:6) und Frank Umland (2:6/3:6).

Etwas erfolgreicher verlief der Saisonstart für die TCL-Teams auf Bezirksniveau. So verbuchte das Damenteam in der Bezirksliga A einen klaren 5:1-Heimsieg über den TC Rodgau. Mit einer 3:1-Führung beendeten Johanna Schäfer (0:6/7:5/10:7), Sarah Engelhardt (0:6/1:6), Franziska Seelinger (6:1/6:4) und Leonie Strauss in zwei Sätzen die vier Einzel. Auch die beiden Doppel wurden durch Engelhardt/Seelinger (6:2/6:1) und Gärtner/Schäfer 4:6/6:3/10:8) – wenn auch mit etwas Mühe – gewonnen.

Herren 60 gewinnen auswärts

Die Bezirksoberligaherren des TCL fertigten den TAS Pfungstadt mit 6:0 ab. Dabei wurden zwei Einzel und ein Doppel erst mit Matchtiebreak entschieden. In der Bezirksliga A unterlag der TCL beim TC Rodgau mit 2:4. Die Herren 30 mussten trotz des Heimvorteils gegen den TCB 2000 Darmstadt eine 1:5-Niederlage in Kauf nehmen. Mathias Hummel (6:0/6:0) sorgte für den Ehrenpunkt der Gastgeber, weniger gut lief es für Thomas Brückmann (3:6/4:6), Markus Baum (2:6/1:6), Steffen Götz (2:6/2:6) sowie die Doppel Baum/Hummel (5:7/4:6) und Brückmann/Götz (2:6/7:6/7:10).

Abgerundet wurde das Spielgeschehen vom 6:3-Auswärtssieg der Herren 60 in der Bezirksoberliga bei GW Gräfenhausen. Nach den Einzeln war der Sieg den TCLern nicht mehr zu nehmen. Mit einem deutlichen 5:1-Vorsprung ging es in die Doppel. Zwei Doppel gingen knapp im dritten Satz an die Gräfenhauserer. Für die Gäste spielten Wolfgang Gayer 7:6/6:1), Karl-Heinz Schmottlach (6:1/6:1), Rainer Engelhardt (1:6/1:6), Hans Fast (4:6/6:2/10:8), Norbert Schlappner (6:1/6:4), Wolfgang Schneider (6:2/7:5), Gaier/Schmottlach (6:1/6:0), Engelhardt/Fast (2:6/6:3/7:10) und Schlappner/Schlappner (7:6/5:7/9:11). fh

