Herren 60 erobern Spitze

Lampertheim. Beim TC Lampertheim wurde am zurückliegenden Wochenende der Punktspielbetrieb nach beendeter Sommerpause wieder aufgenommen. Herausragend war hierbei der 5:4-Erfolg der Herren 60 im Spitzenspiel bei der MSG Reichelsheim/Grasellenbach, die dadurch die Tabellenführung in der Bezirksoberliga eroberten.

Im Odenwald entwickelte sich die allgemein erwartete spannende und ausgeglichene Partie. Nach den ersten drei Einzeln, die durch leichten Regen erschwert waren, lagen die Spargelstädter mit 1:2 zurück. Die zweite Runde ging mit 2:1 an die Lampertheimer, so dass nach dem 3:3-Zwischenstand die Entscheidung durch die Doppel erfolgen musste.

Die Gäste taktierten, besetzten das zweite und dritte Doppel entsprechend stark. Der Matchplan ging auf, Geier/Schlappner konnten den ersten Satz mit 6:3 für sich entscheiden, lagen dann im zweiten Satz mit 4:5 zurück, doch in einem konzentrierten Endspurt wurde der Satz zum 7:5 gedreht. Am letzten Spieltag am Samstag, 4. September, kann der TCL durch einen Heimsieg gegen den TC Kelsterbach die Meisterschaft perfekt machen.

Es spielten: Geier 6:2/6:2, Schmottlach 2:6/2:6, Tannreuther 7:5/6:0, Fast 3:6/2:6, Schlappner 4:6/3:6, Geister 6:3/6:3, in den Doppeln Schmottlach/Fast 1:6/0:6, Geier/Schlappner 6:3/7:5, Tannreuther/Geister 6:2/6:3.

In der Hessenliga verloren die Damen 40 mit 2:4 ihr Gastspiel beim TC Bad Homburg. Annette Wunder-Schönung und Sonja Groß waren an den Positionen eins und zwei chancenlos, verloren beide 0:6/1:6 ihre Partien. Martina Baum unterlag im ersten Satz 3:6, hatte dann im zweiten Satz sogar einen Satzball für sich, unterlag unglücklich mit 5:7. Evi Wegerle gewann ihr Einzel souverän in zwei Sätzen mit 6:1/6:4. Den zweiten Punkt erspielte die Paarung Groß/Wegerle im Doppel durch ein 6:1/6:0.

Auf Gruppenligaebene unterlagen die Damen 50 trotz des Heimvorteils dem TC Liederbach mit 3:6. Schon nach den Einzeln lagen die Gastgeberinnen mit 2:4 im Hintertreffen. Marion Martin (7:5/6:2) und Monika Pourikas (6:3/6:3) holten die beiden Punkte. Nur drei Doppelsiege hätten zur Wende gereicht, es sollte nicht sein. Lediglich Pourikas/Hill behaupteten sich mit einem 6:0/6:1. Weiterhin spielten Jutta Schmottlach 1:6/1:6, Karin Götz 3:6/4:6, Heike Kohler 2:6/1:6, Petra Hill 1:6/2:6, im Doppel Martin/Schmottlach 1:6/Aufgabe, Götz/Kohler 3:6/2:6.

Durch einen überzeugenden 5:2-Heimsieg über den TV Trebur sicherten sich die Herren 50 den Klassenerhalt in der Gruppenliga. Den 4:2-Vorsprung aus den Einzeln ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen, gewannen anschließend auch alle drei Doppel. Beteiligt am Erfolg waren Jochen Bihl 6:3/6:1, Christian Becker 6:3/6:3, Frank Ruckteschler 4:6/3:6, Claus Pontow 6:0/6:1, Volker Rösner 6:3/2:1 Aufgabe, Jens Dederichs 6:4/6:2 sowie die Doppel Bihl/Becker 6:0/6:2, Wagner/Dederichs 6:1/6:3 und Ruckteschler/Pontow 6:4/6:4.

In der Bezirksliga kamen die Damen beim 3:3 gegen Heppenheim nicht über eine Punkteteilung hinaus. Alisja Hercegovac und Johanna Schäfer Johanna gewannen ihre Spiele in zwei Sätzen. Die Doppel verliefen sehr spannend. Beide Spiele wurden im Champions-Tiebreak entschieden. Sarah Engelhardt/Leonie Strauß holten mit einem 6:2/6:7/10:5 den dritten Zähler für die Gastgeberinnen.

Mit 1:5 setzte es für die Herren 30 in der Bezirksoberliga gegen den Ligaprimus TC Abtsteinach eine deutliche Heimschlappe. Das Doppel Brückmann/Wegerle sicherte sich in einem spannenden Doppel mit einem 7:5/4:6/10:8. Weiterhin spielten Thomas Brückmann 3:6/6:4/8:10, Markus Baum 0:6/1:6, Steffen Götz 2:6/2:6, Rik Wegerle 1:6/1:6 und Baum/ Götz 6:7/4:6. fh