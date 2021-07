Gediegen durch Hofheim

Hofheim. Die noch bis Ende August in Lampertheim befindliche und kostenfrei zur Verfügung stehende E-Rikscha war nun auch in Hofheim unterwegs. Dabei machten die Hofheimer Landfrauen den Auftakt. Vom „Hof auf der Bein“ aus steuerten nacheinander Charlotte Laible-Bär und Yvonne Ohl das Gefährt. „Sehr gediegen, es hat richtig Spaß gemacht“, beschrieb Charlotte Laible-Bär ihre Eindrücke, nachdem sie mit Elsbeth Herweck und Marlies Hofmeister zwei Landfrauen ins Neubaugebiet gefahren hatte.

Freude bei Seniorinnen

Yvonne Ohl begleitete ebenfalls zwei Landfrauen in der E-Rikscha, steuerte dabei aber das Gemarkungsgebiet rund um Hofheim an. Nach knapp zwei Stunden waren die beiden Touren beendet, die E-Rikscha wieder an die Ladestation gehängt. „Wir haben das zur Freude unserer Seniorinnen innerhalb des Vereins gemacht“, so die erste Vorsitzende des Landfrauenvereins Birgit Biebesheimer zufrieden.

Nachmittags war dann Ortsvorsteher Alexander Scholl an der Reihe. Vier Personen hatten sich bei ihm angemeldet, die er sogar zu Hause abholte. Beide Male war der Rundwanderweg der Wunsch der Insassen. Der Ortsvorsteher nahm es sportlich, von den drei zur Verfügung stehenden Stufen der elektronischen Unterstützung nutzte er lediglich die leichteste aus, was ihn dann allerdings auch leicht ins Schwitzen brachte.

Rundwanderweg beliebt

„Eine coole Sache, es wird gut genutzt“, freute sich Scholl darüber, den Nutzern eine Freude bereiten zu können. Sechs Touren hatte sich Scholl am Wochenende vorgenommen, vier waren direkt gebucht, die Teilnehmer allesamt total begeistert, so auch Annelie Thomas, die mit ihrem Mann Friedhelm das Angebot nur allzu gerne in Anspruch nahm und voller Vorfreude zustieg. „Zum Herweck raus“, lautete zunächst deren Order an den „Chauffeur“, der dann als erstes den dort befindlichen Galgen ansteuerte, das Neubaugebiet nicht aussparte, um dann wiederum den kompletten Rundwanderweg abzufahren. fh

