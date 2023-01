Empfang für Senioren

Lampertheim. Nach der Winterpause öffnet die Lampertheimer Seniorenbegegnungsstätte am Dienstag, 10. Januar, um 14 Uhr wieder ihre Türen. An diesem Nachmittag laden die Organisatoren zum Neujahrsempfang in die Räumlichkeiten in der „Alten Schule“, Römerstraße 39, ein, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Das Gebäude ist durch einen Außen- und Innenlift auch für geheingeschränkte Seniorinnen und Senioren zugänglich.

Die Angebote der Begegnungsstätte finden generell montags bis freitags statt. Das Programm ist vielseitig und reicht vom Smartphonetreff über Bingo bis zur Sitzgymnastik. Die Teilnahme an den allgemeinen Angeboten ist kostenlos, lediglich ein kleiner Obolus für Getränke, Kaffee und Kuchen ist beim Verzehr zu entrichten. Auf Voranmeldung steht ein kostenfreier Fahrdienst durch Ehrenamtliche zu den Cafeteria-Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die Seniorenbegegnungsstätte wird – in Kooperation mit der Stadt Lampertheim – zum größten Teil in Eigenregie durch Ehrenamtliche geführt. Die Ansprechpartner des Teams sind erreichbar unter Telefon 06206/15 63 78, ein Anrufbeantworter ist vorhanden. red