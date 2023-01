Symbole des neuen Jahres

Viernheim. Zum ersten Michaelistreff 2.0 lädt die Selbstverwaltete Begegnungsstätte (SBS) 55+, am Schillerplatz 1a, am Mittwoch, 11. Januar, 14.30 Uhr, ein. Unter anderem soll es an dem Nachmittag um Neujahrsbräuche und -symbole gehen. Auf die Besucher warten Kaffee und Kuchen sowie ein Glas Sekt. Die Idee zu dem neuen Angebot kam nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle vom Team Michaelistreff, das bis Ende vergangenen Jahres einmal im Monat den Seniorennachmittag in St. Michael organisiert hatte. Da der bisher genutzte Raum im Pfarrer-Volk-Haus nicht mehr zur Verfügung steht, bemühte sich das Team um Waltraud Bugert, die Veranstaltung an anderer Stelle fortzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ehrenamtliche Team sei der SBS 55+ beigetreten und habe das Konzept an die neuen Bedingungen angepasst. Der Michaelistreff 2.0., der jeweils am zweiten Mittwoch im Monat stattfinden soll, verbinde Altvertrautes mit Neuem. Der gesellige Nachmittag beginnt um 14.30 Uhr und endet für alle Teilnehmer um 17 Uhr. Hierin liege auch der Unterschied zum offenen Café, das die SBS 55+ montags, dienstags und donnerstags anbietet. An diesen Tagen können die Besucher während der Öffnungszeit von 14 bis 17 Uhr nach Belieben kommen und gehen. Der Unkostenbeitrag beim Michaelistreff 2.0 liegt bei fünf Euro. red