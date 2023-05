Ein Feuerwerk für Ohren und Gaumen

Lampertheim. Eine Premiere feierte der Förderverein Domkirche Lampertheim mit seiner Veranstaltung „Orgel-Käse-Wein“ auf der Empore der Domkirche. Vorsitzender Herbert Eichenauer begrüßte die Gäste zu gleich zwei Veranstaltungen, die nacheinander am selben Abend stattfanden.

Im Mittelpunkt der beiden Veranstaltungen standen die Hauptakteurin des Abends, Kantorin und Organistin Heike Ittmann, sowie der Weinkenner, Moderator und frühere Pfarrer und Dekan Karl Hans Geil.

Mit dem Musikstück „Rumba“ eröffnete Heike Ittmann den musikalischen Reigen, gefolgt von der California Wine Suite. Bei dieser Komposition „handelt es sich in gewisser Weise um programmatische Musik, da der Versuch unternommen wurde, der Charakteristik ausgesuchter Weinsorten einen musikalischen Ausdruck zu verleihen“, erklärt der Komponist Hans Uwe Hielscher aus Wiesbaden.

Insgesamt acht Orgelstücke umfasste die Komposition, von Fanfare über Siciliana, Pavane und Toccata. Dazu hatte Karl Hans Geil die passenden Rebsorten ausgewählt, die er in gewohnt souveräner und fachmännischer Art vorstellte und auch die entsprechenden korrespondierten Käse aus „Christina’s Käseladen“ jeweils kurz erläuterte.

„Roverie“ und Gewürztraminer

Zum Orgelstück „Roverie“ gab es beispielsweise einen Gewürztraminer Spätlese aus der Südpfalz, begleitet von einem kräftig würzigen Roquefort AOP. Und zum Orgelstück „Pavane“ ließen sich die Besucherinnen und Besucher einen Caillou fumes Chardonnay 2021 aus Südfrankreich schmecken, der in Verbindung mit dem Schweizer Greyerzer rezent, einem lang gereiften, kräftigen Hartkäse, die Geschmacksknospen in Wallung versetzte. Das Ziel der Veranstaltung, nämlich eine Auswahl der verschiedenen kulinarischen Geschmacksrichtungen in Musik umzusetzen, schien vollständig gelungen.

Die Umsetzung der gesamten Komposition gelang Heike Ittmann auf der „Großen Blauen“ exzellent, was auch die Begeisterung des Publikums anerkennend zum Ausdruck brachte, heißt es von den Veranstaltern. Beeindruckt zeigten sich die Besucher auch von der ausgezeichneten Fußtechnik der Organistin, die man auf der Empore deutlich sichtbar zur Kenntnis nehmen konnte. Es war praktisch eine „Live-Veranstaltung“ an der Orgel, mit der brillanten Technik von Heike Ittmann.

Beim letzten Orgelstück „Toccata“, das von einer Edition Riesling brut aus der Pfalz und einem jungen Bergkäse begleitet wurde, kam dann auch noch der Zimbelstern zum Einsatz.

Die Veranstalter sprachen von einem „insgesamt sehr gelungenen Abend auf der Empore der Domkirche, bei dem sowohl die Musikfreunde und die Liebhaber der Orgelmusik als auch die Weingenießer voll auf ihre Kosten kamen.“

Der Erlös des Abends wird, so die Veranstalter, für Aufwendungen der Orgel und ihrer Register zur Verfügung gestellt. Vorsitzender Eichenauer dankte zum Schluss der Veranstaltung Heike Ittmann, Karl Hans Geil uns seinem gesamten Helferteam für den gelungenen Abend.

So gab es zum Abschluss von „Orgel-Käse-Wein“ zufriedene Gesichter – bei Besuchern wie Veranstalter. red