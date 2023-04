Der Sound der Posaune

Hofheim. Sowohl die katholische Pfarrei St. Michael als auch die evangelische Kirchengemeinde haben ihren Angehörigen ein umfangreiches Gottesdienstangebot über das zurückliegende Osterfest geboten. Die evangelische Kirchengemeinde begann am Gründonnerstag mit einem Agapemahl, den ebenfalls von Pfarrer Holger Mett geleiteten Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl umrahmte der Evangelische Posaunenchor feierlich.

Ein außergewöhnliches Angebot stellt der Osternachtgottesdienst am Sonntag, verbunden mit dem Osterfeuer auf dem Kirchenvorplatz, dar. Anschließend ging es für die Gottesdienstbesucher zum gemeinsamen Frühstück ins Gemeindehaus.

Ganz früh am Ostersonntag war bereits der Evangelische Posaunenchor in Hofheim unterwegs, um die Bevölkerung an zuvor ausgewählten Stationen mit seiner traditionellen Osterkurrende musikalisch auf Ostern einzustimmen. Eine Tradition, die seit 1986 gepflegt wird, lediglich 2020 und 2021 konnte das Kurrendeblasen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Über 20 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Dirigenten Dirk Hindel besuchten von 6.45 Uhr an 13 Stationen in Hofheim. Vier Teilnehmer nahmen dabei zum ersten Mal teil. Die erste Station bildete die Friedenskirche, den Abschluss die Osterandacht. Auf der Kurrende erklangen im Wechsel die beiden Choräle „O wie strahlt die Lebenskrone“ und „Seele, dein Heiland“.

Sehr bewegend, nach der Osterkurrende spielte der Chor am Grab des im vergangenen September verstorbenen Musikers und Ehrenmitglieds Hans Hahn, der vor exakt einem Jahr an Ostern zum letzten Mal im Posaunenchor mitgespielt hatte.

Früh unterwegs

Im Anschluss wurde dem Chor im Gemeindehaus von den Kirchenvorstandsmitgliedern ein Osterfrühstück serviert. Den Abschluss der Gottesdienstserie über das Osterfest machte der Festgottesdienst am Montag, bei dem erneut das Abendmahl gefeiert wurde. Auch hier gab es eine Besonderheit: die neue Vikarin Julie Schmitt hielt erstmals in Alleinverantwortung die Predigt, der Kirchenchor sorgte für den gesanglichen Rahmen. Die katholische Pfarrei hatte am Nachmittag des Karfreitags unter Mitwirkung der Musikgruppe Spirit zur Liturgiefeier in die Balthasar-Neumann-Kirche eingeladen.

Zuvor, am Samstagnachmittag, gab es ein Gottesdienst mit einer Andacht für Kinder und Familien sowie anschließender Speisesegnung auf der Pfarrwiese. Im feierlichen Hochamt am Ostersonntag bestand die Möglichkeit zur Segnung von Ostereiern und Speisen. Der Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ brillierte unter der Leitung von Nicole Knecht obendrein mit dem Halleluja im Psalm 150 aus der Feder von W. Homann.

Für Sonntag, 23. April, kündigt die Pfarrgemeinde um 10.30 Uhr zudem den feierlichen Erstkommunionsgottesdienst in Hofheim an, der wiederum von „Spirit“ begleitet wird. Beim feierlichen Einzug in die Kirche sorgt der Evangelische Posaunenchor für Musik. fh