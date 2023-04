Ausflug zur Buga 2023

Hofheim. Mit dem Seniorenkreis hat eine weitere Gruppierung der evangelischen Kirchengemeinde ihr Jahresprogramm in trockenen Tüchern. Die Zusammenkünfte zu unterschiedlichen Themen finden immer mittwochs um 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits der Auftakt, ein besinnlicher Nachmittag mit Feier des Agapemahls unter dem Motto „Du bist ein Gott, der mich sieht“ verlief sehr verheißungsvoll. Unter dem Motto „Vorsicht Falle“ erfolgt am 26. April die polizeiliche Beratungsstelle über Methoden des Trickbetruges und dem entsprechenden Schutz davor. Dem von der Kirchengemeinde angebotenen Tagesausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim schließt sich der Seniorenkreis am 31. Mai an. Die seit Februar dieses Jahres in Hofheim tätige Vikarin Julie Schmitt stellt sich dem Seniorenkreis am 28. Juni vor und gestaltet gleichzeitig das Nachmittagsprogramm.

Gemeinsam mit den Senioren der katholischen Pfarrei St. Michael wird am 26. Juli ein ökumenischer Grillnachmittag auf der Wiese hinter der Friedenskirche gefeiert. Zu Ehren des Sängers Freddy Quinn feiert der Seniorenkreis am 27. September einen bunten Nachmittag mit Musik des Künstlers. „Howwe – die Kerschgass“ lautet der Titel des Vortrags von Charlotte Laible-Bär am 25. Oktober über frühere Zeiten in der Kirchstraße zwischen dem Alten Rathaus und der Balthasar-Neumann-Kirche. Ein Film aus der „guten alten Zeit“ flimmert am 29. November im Gemeindehaus, bevor am 13. Dezember die Adventsfeier das Jahresangebot beendet. fh