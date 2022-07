Aufstieg in die Hessenliga gesichert

Lampertheim. Für das herausragende Ergebnis in den Reihen des TC Rot-Weiss Lampertheim sorgte am zurückliegenden Spieltag eindeutig die erste Mannschaft der Damen 50. Durch einen glatten 6:0-Erfolg im Heimspiel gegen die MSG Alsbach/Hähnlein sicherten sich die Gastgeberinnen einen Spieltag vor Saisonende mit der makellosen Bilanz von 14:0 Punkten neben der Verbandsligameisterschaft auch den Aufstieg in die Hessenliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sämtliche Einzel und Doppel durch Anette Wunder-Schönung (6:1/6:2), Annette Schmitt (6:1/6:0), Marion Martin (6:2/6:2), Sabine Orban (6:3/6:3) und Schmitt/Orban (6:3/6:4) sowie Martin/Jaenicke (6:3/6:2) wurden in nur zwei Sätzen gewonnen. Das letzte Pflichtspiel am Samstag, 16. Juli um 9 Uhr beim ärgsten Verfolger in Heppenheim konnte das Meisterteam deshalb ganz entspannt angehen.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte dagegen die zweite Mannschaft der Damen 50, die in der Gruppenliga mit 6:0 vom TEC Darmstadt düpiert wurde. Das klare Ergebnis täuscht allerdings über den wahren Spielverlauf hinweg, denn drei gleich Einzel gingen im entscheidenden Matchtiebreak an Gastgeberinnen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel TC RW Lampertheim Tennisteams kämpfen um die Tabellenführung Mehr erfahren Tennis Zwei Meisterschaften unter Dach und Fach Mehr erfahren

Für die auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschten Gäste spielten Jutta Schmottlach (0:6/3:6), Heike Kohler (1:6/6:1/3:10), Brigitte Stass (2:6/6:4/4:10), Petra Hill (6:4/1:6/4:10) sowie in den Doppeln Schmottlach/Hill (4:6/1:6) und Kohler/Stass (2:6/4:6).

Chancenlos blieben dagegen die Damen 65 bei der 1:5-Heimpleite gegen Verbandsligaspitzenreiter TC Bad Vilbel. Die Einzel gingen fast alle klar an die Gegner. Karin Götz (6:4/3:6/3:10)setzte sich zwar heftig zur Wehr, musste sich aber im entscheidenden Match Tiebreak mit 3:10 geschlagen geben. In den Doppeln konnten Agathe Kobelt/Gerda Jaenicke (6:1/5:2-Aufgabe) den Ehrenpunkt für die Lampertheimerinnen holen. Agathe Kobelt (1:6/1:6),Isolde Wagner-Koch (2:6/0:6), Gerda Jaenicke (3:6/3:6) und Götz/Wagner-Koch (5:7/ 3:6) gingen leer aus.

Mit einer 2:4-Schlappe im Gepäck mussten die Herren 40 die Heimreise vom Verbandsliga-Gastspiel aus Griesheim antreten. Andreas Urbach (3:6/7:5/10:6) und das Doppel Brückmann/Bläß (7:5/1:6/10:7) zeigten sich für die beiden Gästezähler verantwortlich. In zwei Sätzen verloren Holger Schmitt (4:6/0:69; Thomas Brückmann (2:6/4:6), Holger Bläß (1:6/3:6) und Schmitt/Urbach (3:6/6:7) die verbleibenden vier Paarungen.

Guter Dinge waren die in der Gruppenliga beheimateten Herren 50 nach dem glatten 6:0-Erfolg bei BR Erbach. Beim Odenwaldtrip wurden alle Partien durch Jochen Bihl (6:0/6:2), Michael Wagner (6:1/6:1), Christian Becker (6:2/6:1), Claus Pontow (7:5/6:0), Bihl/Wagner(6:4/6:2) und Becker/Pontow (6:1/6:1) recht deutlich in nur zwei Sätzen gewonnen.

In ihrem letzten Medenrundenspiel der Gruppenliga konnten die Herren 60 einen knappen aber verdienten 5:4 Erfolg gegen die SG Arheilgen erringen, womit Platz drei bei 8:4 Punkten zu Buche steht. Obwohl der fest einkalkulierte Punkt von Volker Rösner verletzungsbedingt beim Zwischenstand von 4:0 abgegeben werden musste, zeigten sich die Hausherren kämpferisch. Als Ersatz kam Hans Fast im Doppel zum Einsatz, das Doppel Schmottlach/Fast(2:6/7:6/7:10) musste sich erst nach aufopferungsvollem Kampf im Champions-Tiebreak geschlagen geben. Das entscheidende Doppel gewannen Geier/Schmitt (6:3/7:5) und tüteten den Heimsieg ein. Ansonsten spielten Wolfgang Geier (6:1/6:2), Karl-Heinz; Schmottlach(2:6/1:6), Siegfried Tannreuther (6:4/6:1), Jörg Geister (6:2/6:3), Bernd Schmitt (6:2/6:2) und Tannreuthjer/Geister (2:6/2:6). fh