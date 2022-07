Minister Peter Hauck äußert sich zur Weizenvernichtung - Vorgehen sei „ärgerlich“

Bergstraße. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) kritisiert das Vorgehen bei der Sanierung der A 5: „Insbesondere vor dem Hintergrund der Lebensmittelknappheit in Entwicklungsländern ist es sehr ärgerlich, dass keine Lösung gefunden wurde, bei der mit den Baumaßnahmen bis zur Ernte des Weizens gewartet werden konnte“. Selbstverständlich seien auch logistische und ökonomische Zwänge bei Baumaßnahmen gewichtige Argumente: „Aufgrund der akuten Weizenknappheit insbesondere im Nahen Osten und in Nordafrika, teilweise schlechten Ernten wie in Indien und Norditalien aufgrund von Trockenheit, ist es für mich unverständlich, warum hier nicht sensibler agiert wurde.“ Zumal es sich nur um eine Zeitspanne von wenigen Tagen gehandelt habe. Hauk abschließend: „Am Ende geht es um Lebensmittel, die nicht einfach zerstört werden sollten.“

