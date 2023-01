Mehr als 350 Sternsinger unterwegs

Neckar-Bergstraße. Dieser Tage sind insgesamt wieder mehr als 350 Mädchen und Jungen in Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe als Sternsinger unterwegs. Im Vorjahr waren es – Corona-bedingt – rund 260 gewesen. Nun, da es keine Einschränkungen mehr gibt, machten sich am Montag allein in Ladenburg (Bild) rund 100 mit Stern und Weihrauch auf den Weg – nur 20 weniger als vor der Pandemie. Acht Kinder aus der Ukraine sind dabei. Auch in Edingen-Neckarhausen, Großsachsen, Heddesheim, Ilvesheim, Schriesheim und Dossenheim bringen junge „Heilige Drei Könige“ mit dem Segen auch Hoffnung in viele Häuser. Zugleich bitten sie überall unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ um Spenden für weltweite Kinderhilfeprojekte (Berichte über die Ergebnisse folgen). pj (Bild: P. Jaschke)

