Von Stefan Skolik

Picknick-Konzerte in Ladenburg – das klingt nach gemütlicher, lauschiger Musik in romantischem Ambiente. Doch weit gefehlt: Wenn die kleine Konzertreihe an diesem Donnerstag mit der Band Bukahara beginnt, dann ertönen wild tanzbare Klangexplosionen mit osteuropäischem Sound oder nordafrikanischer Musik am Neckarufer. Sounds aus aller Welt vermischen sich zu

...