Kanzelbach im Fokus

Im Heimatbund-Schaukasten am Ladenburger Domhof in der Hauptstraße 9 sind historische Bilder aus dem Stadtarchiv zu sehen. Das neue Thema der von Goswin Thomé abgelichteten Motive ist „ Ladenburg und der Kanzelbach“.

Dazu teilt Ulrich Erhardt vom Heimatbund Folgendes mit: „Der bei Schriesheim aus dem Odenwald kommende Kanzelbach wird am Ladenburger Rosenhof reguliert: Ein Teil fließt nach Ladenburg, doch Überschüsse fließen über den Loosgraben und treffen erst im Süden der Stadt mit dem Rombach wieder auf einen Kanzelbacharm. Vor der Stadt trieb der Kanzelbach das Rad der Rautenthaler Mühle, die 1984 abgerissen wurde. Nach der Mühle wurde der Bach mittels Wehr geteilt. Ein heute nicht mehr bestehender Arm ging zur Stadt, der andere führt südlich um die Stadt herum. In der Stadt floss der Kanzelbach zunächst in offenem Kanal, dann unter dem Marktplatz und dem Alten Rathaus hindurch, weiter dann wieder offen durch die Färbergasse zur Cronberger Mühle an der Stadtmauer und aus der Stadt heraus über die Bleiche zur Pflastermühle. Dieser Teil des Kanzelbaches mündete bei Ilvesheim in den Neckar.“ red

Der Kanzelbach an der Rautenthaler Mühle. © Goswin Thomé/Stadtarchiv