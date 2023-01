Fasnachter hissen Fahne

Das gab es noch nie und zeigt: Bürokratie kann auch ganz einfach sein. Seckenheims Fasnachtsfahne hängt nämlich vor dem Rathaus in Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz hat das auf kurzem Weg ermöglicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pünktlich um 15.11 Uhr am Neujahrstag unterhielten die Ladenburger Altstadt-Musikanten etliche Gäste, ehe die Abordnung der Seckenheimer Fasnachter den Platz am Rathaus bevölkerte, an ihrer Spitze Regentin „Heike II. aus dem Lobdengau“. Andreas Eder, Präsident der „Zabbe-Narren im Sängerbund Seckenheim“, stellte Heike Boguslawski vor und entkräftete Ladenburger Ängste: „Die Zabbe-Narren wollen Ladenburg keineswegs kapern. Nein, wir kommen als Gäste und gehen als Freunde“.

Die Fahne der Zabbe wurde in diesem Jahr in Ladenburg gehisst. © H. Trinkaus

Heike, die aus Ladenburg kommt, ergänzte, es sei ihr Ehre und Freude, Seckenheim und Ladenburg auf diese Weise zu verbinden. Mit Hinweis auf die zurückhaltend ausgefallene Fahne erklärte Eder, dass diese für Toleranz und Nächstenliebe stehe. Dazu passe, dass Heike auf Blumen und sonstige Geschenke verzichte und stattdessen Spenden für die Mannheimer Einrichtung „Aufwind“ zu Unterstützung bedürftiger Kinder sammele. hat