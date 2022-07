Am Samstag öffnet das Maislabyrinth

Ladenburg. Das Maislabyrinth am Hegehof in Ladenburg-Neuzeilsheim (bei Heddesheim) steht ab Samstag, 2. Juli, bis Mitte Oktober unter dem Ratespiel-Motto „Unsichtbare Wunder“.

In diesem Jahr dreht sich – erneut in Kooperation mit den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen und ihrer Ausstellung „Unsichtbare Welten“ – alles rund um erstaunliche Dinge, die für unser Leben wesentlich sind, dem menschlichen Auge jedoch verborgen bleiben. In Ladenburg gilt es, zwischen hohen Maispflanzen den richtigen Pfad und sieben versteckte Stationen zu finden. Tickets mit der richtigen Lösung nehmen an der Verlosung toller Preise im Oktober teil.

An einigen Wochenenden gibt es Highlights wie zum Beispiel Auftritte der „Märchenmuhme Hannah“ mit ihren stimmungsvoll frei erzählten Märchen und musikalischer Begleitung im Zelt ab Samstag, 9. Juli, um 15 Uhr. Reservierungen sind per Mail (hannah@maerchenmuhme.de) möglich. Nach der Coronapause ist für Samstag, 23. Juli, ab 20 Uhr wieder die beliebte „Spanische Nacht“ mit Live-Musik von Roberto Moreno geplant (Eintritt: 12 Euro mit Labyrinthbesuch). Die Reihe der Theateraufführungen mit handgeschnitzten Puppen des Figurentheaters „Sperlich Entertainment“ für Kinder ab drei Jahren beginnt am Samstag, 13. August, mit „Der kleine König Leo und der böse Fuchs“. Für 27. August ist Luftartistik zum Staunen und Mitmachen an Vertikaltuch und Trapez vorgesehen.

Täglich von 9 bis 18 Uhr

Die Öffnungszeiten des Labyrinths sind bis Mitte Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist für Kinder bis 4 Jahre frei, 5- bis 15-Jährige zahlen 5 Euro, über 16-Jährige 6 Euro, Schüler, Studenten und Senioren 5,50 Euro. Das Veranstaltungsprogramm findet sich im Internet (www.hegehof.de). pj