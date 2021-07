Wissenswertes zum jüdischen Friedhof - Anmeldung erforderlich

Ilvesheim. Seit Kurzem stehen in Ilvesheim neue Wegweiser zum jüdischen Friedhof. Die Beschilderung geht auf eine Initiative der CDU-Fraktion im Gemeinderat zurück. Unter anderem wegen Lieferproblemen hatte sich die Montage verzögert, jetzt hängen die Schilder aber. Auch aus diesem Anlass laden die örtlichen Christdemokraten zu einer Führung über den jüdischen Friedhof in Ilvesheim ein.

Der Historiker und Ortskenner Markus Enzenauer wird am Sonntag, 18. Juli, ab 17 Uhr Wissenswertes zum Ort und seiner Geschichte erklären. Treffpunkt ist an der Ecke Scheffelstraße/Hebelstraße. Es wird um Mund-Nasen-Schutz gebeten, Männer sollen vor Betreten des Friedhofes eine Kopfbedeckung aufsetzen. Die Anmeldung erfolgt per Telefon bei Tanja Stephan unter 0157/77 83 48 34. red