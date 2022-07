Wird Ilvesheim bald offiziell "Inselgemeinde"?

Wird Ilvesheim in Zukunft offiziell den Namenszusatz „Inselgemeinde“ bekommen? Noch ist in dieser Sache nichts beschlossen, bald könnte aber eine Entscheidung fallen. Gemeinderäte und Verwaltung einigten sich am Donnerstagabend darauf, dass das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung kommt. Dann soll darüber noch einmal diskutiert und schließlich abgestimmt werden.

...