Literaturtage: Autorin Susanne Abel am Freitag zu Gast in Ilvesheim

Ilvesheim. Die Ladenburger Literaturtage machen wieder Station in Ilvesheim. Die Leiterin des ideellen Bereichs der Heinrich-Vetter-Stiftung, Antje Geiter, lädt am Freitag, 1. Juli um 19 Uhr alle Literaturfreunde in den Skulpturengarten, Goethestraße 11, zu einer Lesung mit Susanne Abel ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die aus Mittelbaden stammende Schriftstellerin arbeitete als Erzieherin mit geistig behinderten Kindern, studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin und realisierte zahlreiche Dokumentationen. Ihr Romandebüt „Stay away from Gretchen“ wurde zum Bestseller.

Die Autorin stellt an diesem Freitagabend ihr noch druckfrisches Buch „Was ich nie gesagt habe“ vor. Darin geht es um eine bewegende Familiengeschichte, die auch in Heidelberg spielt. Der Eintritt zur Lesung ist frei, eine Förderung der Literaturtage ist natürlich möglich, per E-Mail an anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de wird um Anmeldung gebeten.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen zu Neckar / Bergstraße (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ladenburg Mannheimer planen „Poetisierung“ Mehr erfahren