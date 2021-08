Ilvesheimer stürmt mit seinem Hund bei „Top Dog Germany“ ins Finale

Ilvesheim. Alex Nicht und sein Hund Mojito stehen am kommenden Freitag, 20. August, im Finale der RTL-Show „Top Dog Germany“. Bei der am Freitag um 20.15 Uhr ausgestrahlten fünften Vorrunden-Sendung stürmte das Duo aus dem Rhein-Neckar-Kreis, das in Ilvesheim trainiert, unaufhaltsam zum Sieg. Damit sicherten sich Nicht und sein Border Collie 5000 Euro Siegprämie. „1000 Euro davon gehen als Spende an die Organisation PETA, die sich für die Belange von Tieren einsetzt“, sagte der glückliche Sieger am Ende der von Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra moderierten Show. Beim Finale geht es sogar um 25.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In zwei Parcours, die Hund und Herrchen gemeinsam absolvieren müssen und bei denen die Vierbeiner unter anderem verschiedene Geschicklichkeits-, Such- und Schwimmübungen absolvieren müssen, war das Duo aus dem Rhein-Neckar-Kreis nicht zu schlagen. Schon beim ersten Hindernislauf schafften sie mit 1:21:65 Minuten die Spitzenzeit im Teilnehmerfeld und gingen mit den fünf weiteren schnellsten Teams ins „Dog House“, einen noch kniffligeren Parcours.

Dort stand zunächst eine gemeinsame Abseilübung an, dann musste Mojito durch einen Ruck an einem Ring eine Tür öffnen. In dem dahinterstehenden Raum voller Gegenstände galt es, ein ihm bekanntes Spielzeug aufzuspüren. Anschließend mussten Herrchen und Hund getrennt eine Wendeltreppe beziehungsweise Leiter emporklettern und gemeinsam durch ein bewegliches Walzenhindernis klettern. Nach einer Rutschpartie musste dann noch ein maschinell in die Luft geschossener Ball geholt werden. 1:28:92 brauchten Mojito und Alex Nicht dafür und ließen die Konkurrenz deutlich hinter sich.

Im Finale am kommenden Freitag, 20.15 Uhr bei RTL, stehen sich dann die besten 15 Pärchen aus den fünf Vorrunden gegenüber. Dann entscheidet sich, ob Mojito der „Top Dog Germany“ ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2